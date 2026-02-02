DIRETTA Calciomercato - Le ultime news con La Tripletta
La Tripletta torna in diretta per seguire in tempo reale le ultime novità del calciomercato. Gli appassionati possono aspettarsi aggiornamenti su trattative e acquisti in corso, mentre gli esperti commentano le mosse più importanti delle squadre. La trasmissione promette di offrire tutte le notizie fresche direttamente dal campo delle trattative.
"La Tripletta" torna live per commentare in tempo reale tutti gli affari e le trattative delle ultime ore di calciomercato. Segui il nostro podcast anche su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Corriere dello Sport – Calciomercato diretta oggi, da Mateta a Zaragoza le ultime news e le trattative
Questa mattina il calciomercato è ancora caldo.
Top News Calciomercato Milan: benvenuto Füllkrug. Le ultime su attacco e difesa. Loftus-Cheek in Turchia
Calciomercato Milan, le ultime notizie su difesa e attacco da Luca Marchetti
Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; Calciomercato LIVE: ultime trattative e affari, alle 20 la chiusura; Calciomercato news: novità, trattative concluse e in corso (ultime notizie); Calciomercato in chiusura: da Mateta a Zaragoza e Icardi, tutte le trattative.
Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionatiLa diretta quotidiana delle trattative: tutte le notizie, le ufficialità e le voci sui trasferimenti. msn.com
Calciomercato diretta ultimo giorno: da Fortini a Mateta e Kolo Muani, aggiornamenti su trattative e affari last minuteL'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l'esterno cresce calcist ... corrieredellosport.it
In diretta dall'Hotel Sheraton gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato delle squadre calabresi - facebook.com facebook
#Calciomercato diretta ultimo giorno: da Kolo Muani a Mateta, aggiornamenti su trattative e affari last minute x.com
