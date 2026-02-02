Dimmi La Verità | Guido Castelli | Ecco come procedere per quello che è successo a Niscemi

Il senatore Guido Castelli, commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia, ha parlato questa mattina di cosa si può fare per aiutare le famiglie di Niscemi. Castelli ha spiegato quali sono i passi concreti che il governo intende mettere in atto, senza giri di parole. La sua visita arriva dopo le recenti difficoltà nella zona e punta a chiarire le prossime mosse per alleviare le sofferenze delle persone colpite.

Ecco #DimmiLaVerità del 2 febbraio 2026. Il senatore di Fdi Guido Castelli, commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia 2016-17, ci spiega cosa si potrà fare per le famiglie di Niscemi.

