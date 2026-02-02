Dimenticate i pantaloni sartoriali il modello balloon di Rania di Giordania è il nuovo must del gua

I pantaloni balloon di Rania di Giordania stanno diventando il nuovo capo di tendenza. Dopo averli mostrati in diverse occasioni ufficiali, la regina ha portato questa moda anche al di fuori dei palazzi, e ora sono ovunque. Non sono più solo un trend passeggero, ma un pezzo che si vede sempre di più sulle strade e sui social. La moda cambia, ma i pantaloni balloon sembrano aver trovato il loro spazio stabile nel guardaroba di molti.

I pantaloni balloon stanno conquistando il guardaroba globale, non più come una moda passeggera ma come un capo di tendenza destinato a durare. Il segnale più chiaro arriva da Rania di Giordania, che durante un incontro istituzionale a Washington con la seconda lady americana Usha Vance ha scelto un modello firmato Maison Alaïa, in una tonalità verde oliva profonda. L'outfit, composto da un pantalone ampio sui fianchi, morbido lungo la gamba e leggermente affusolato sul fondo, ha subito attirato l'attenzione dei media internazionali e dei fashion addicted. Non si tratta solo di un look elegante, ma di una scelta stilistica che rompe con la rigidità del classico tailleur sartoriale, offrendo una silhouette dinamica e moderna senza rinunciare all'eleganza formale.

