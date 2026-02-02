Dimentica il coltello nel giubbino | 15enne finisce nei guai

Un 15enne di Gragnano è stato denunciato dai carabinieri perché aveva un coltello nel giubbino. Il ragazzo ha detto di averlo dimenticato lì, perché di solito non lo porta con sé. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato i militari a sequestrare l’arma e a portare il giovane in caserma.

Un 15enne è stato denunciato dai carabinieri a Gragnano perché trovato in possesso di un coltello. "L'ho dimenticato nel giubbino, di solito non lo porto", ha raccontato il giovane ai militari. Il 15enne, in particolare, aveva occultato nel giubbotto un coltello a farfalla lungo 12 centimetri. Il ragazzo - fermato in compagnia di altri amici - dopo la denuncia, è stato affidato ai genitori.

