Dieci anni dopo il terremoto | il bilancio della ricostruzione e le sfide per la sicurezza delle infrastrutture

A dieci anni dal terremoto che ha colpito le Marche, si fa il punto sulla ricostruzione. Molti edifici danneggiati, specialmente quelli di proprietà di enti religiosi e fondazioni, sono ancora in attesa di interventi. Intanto, le infrastrutture viarie continuano a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza. I lavori procedono a rilento e le sfide per mettere in sicurezza le strade e i ponti restano molte. La regione si prepara a nuovi interventi, ma il tempo e le risorse sono ancora una grande incognita.

Dieci anni dopo il terremoto che ha scosso le Marche, il dibattito sulla ricostruzione si concentra su due fronti critici: il recupero degli edifici danneggiati, in particolare quelli di proprietà di enti religiosi e fondazioni, e la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. A San Severino Marche si è svolto un incontro istituzionale al Comune tra il sindaco Rosa Piermattei, il commissario straordinario Guido Castelli e l'arcivescovo Francesco Massara, con l'obiettivo di fare il punto su interventi rimasti in sospeso per anni. L'attenzione è stata rivolta soprattutto agli immobili dell'arcidiocesi e di fondazioni locali, che rappresentano un patrimonio significativo ma anche un nodo burocratico complesso.

