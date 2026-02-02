Dieci anni dopo il terremoto | il bilancio della ricostruzione e le sfide per la sicurezza delle infrastrutture

Da ameve.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A dieci anni dal terremoto che ha colpito le Marche, si fa il punto sulla ricostruzione. Molti edifici danneggiati, specialmente quelli di proprietà di enti religiosi e fondazioni, sono ancora in attesa di interventi. Intanto, le infrastrutture viarie continuano a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza. I lavori procedono a rilento e le sfide per mettere in sicurezza le strade e i ponti restano molte. La regione si prepara a nuovi interventi, ma il tempo e le risorse sono ancora una grande incognita.

Dieci anni dopo il terremoto che ha scosso le Marche, il dibattito sulla ricostruzione si concentra su due fronti critici: il recupero degli edifici danneggiati, in particolare quelli di proprietà di enti religiosi e fondazioni, e la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. A San Severino Marche si è svolto un incontro istituzionale al Comune tra il sindaco Rosa Piermattei, il commissario straordinario Guido Castelli e l’arcivescovo Francesco Massara, con l’obiettivo di fare il punto su interventi rimasti in sospeso per anni. L’attenzione è stata rivolta soprattutto agli immobili dell’arcidiocesi e di fondazioni locali, che rappresentano un patrimonio significativo ma anche un nodo burocratico complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

dieci anni dopo il terremoto il bilancio della ricostruzione e le sfide per la sicurezza delle infrastrutture

© Ameve.eu - Dieci anni dopo il terremoto: il bilancio della ricostruzione e le sfide per la sicurezza delle infrastrutture

Approfondimenti su Marche Terremoto

Sicurezza, degrado, infrastrutture, scuola e sport: il gruppo Vignali presenta 28 mozioni al bilancio

Il gruppo Vignali presenta un pacchetto di 28 mozioni al bilancio preventivo 2026, focalizzandosi su temi cruciali come sicurezza, degrado, infrastrutture, scuola e sport.

Tragedia Crans Montana: la ricostruzione, le indagini e il tema della sicurezza

A seguito della tragedia di Crans Montana, le autorità continuano le operazioni di ricerca e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Marche Terremoto

Argomenti discussi: Giulio Regeni, dieci anni dopo: il ricordo e la verità ancora lontana; Mattarella: Una ferita aperta; Domen Prevc si laurea campione dieci anni dopo il fratello Peter; Dieci anni dopo siamo ancora a Fiumicello a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni; Dieci anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni è cambiato tutto e non è cambiato niente.

dieci anni dopo ilGiulio Regeni, il film al cinema: dopo 10 anni di lacrime, finalmente giustizia? - Libere RecensioniSimone Manetti, grazie al lavoro dell'avvocata Ballerini e della famiglia di Giulio, ricostruisce il caso e vi getta luce dopo dieci anni ... libero.it

dieci anni dopo ilGiulio Regeni: a dieci anni dalla morte, il processo riprenderà a Roma il 24 febbraioIl percorso giudiziario per la verità sulla morte di Giulio Regeni si appresta a vivere una rinnovata, necessaria e fondamentale tappa, dieci anni dopo i macabri fatti, nel cuore ... ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.