Dieci anni dopo il rapimento | ricordi domande irrisolte e un nome che non si dimentica

Dieci anni dopo il rapimento di Giulio Regeni, il ricordo rimane vivo tra le persone. Questa sera, al cinema Santo Spirito di Ferrara, si è tenuta una serata per ricordare il giovane ricercatore scomparso. Tra ricordi, domande ancora senza risposta e un nome che non si dimentica, amici e familiari hanno rivissuto quei momenti difficili, cercando di mantenere viva la memoria di Giulio.

Dieci anni dopo la morte di Giulio Regeni, il cinema Santo Spirito di Ferrara diventa palcoscenico di un ricordo che non si spegne. Il 25 gennaio 2016, il ventisettenne ricercatore friulano, dottorando all’Università di Cambridge, uscì di casa a Cairo per non tornarci mai più. Nove giorni dopo, il suo corpo fu trovato lungo una strada statale, segnato da ferite indicibili: fratture multiple, bruciature, tracce di torture che non lasciarono dubbi sul destino che lo aveva colpito. Il caso, subito travolto da silenzi e omissioni, divenne simbolo di un’Italia che chiedeva risposte, di una famiglia che non si arrese, e di un’Europa che si interrogò su dove finisse la sovranità e cominciasse l’impunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

