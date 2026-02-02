Di Stefano | Mateta era il 9 del futuro del Milan L’idea dell’attacco di Allegri …

Peppe Di Stefano svela che il Milan non prenderà Mateta. Il giornalista di Sky ha confermato che l’attaccante non arriverà alla corte dei rossoneri, cancellando così le voci circolate nelle ultime settimane. La società rossonera ora punta su altre opzioni per rinforzare l’attacco.

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato di alcuni sul mancato arrivo di Mateta al Milan. Ecco le sue parole: "La cronaca degli ultimi minuti l'avete sentita, letta, Mateta è saltato. Da quello che mi risulta era l'acquisto che il Milan voleva fare subito per luglio e sarebbe stato il futuro numero 9. Nella testa di Allegri c'è il 3-5-2, la sua idea sarebbe un attacco misto, la coppia fisica Mateta e Fullkrug e quella di movimento Leao, Pulisic e Nkunku". Il giornalista continua: "L'assurdo di questa storia è che 36 ore fa il Milan era vicino a portarlo a Milanello da subito, anche perché le condizioni degli attaccanti del Milan non sono fantastiche, Leao ha questa infiammazione, Pulisic borsite all'ileopsoas, Fullkrug problema al dito del piede, quindi Mateta avrebbe fatto comodo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Peppe Di Stefano rivela che ci sono stati contatti diretti tra Allegri e Furlani per il trasferimento di Mateta.

La Juventus valuta l'acquisto di Mateta dal Crystal Palace per rafforzare l’attacco nel 2026.

