Di Lorenzo infortunato | stop tra 40 e 60 giorni per il capitano

Giovanni Di Lorenzo si ferma tra i 40 e i 60 giorni. Il capitano del Napoli si è infortunato durante l’ultima partita e ora dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Gli accertamenti medici sono ancora in corso, ma il suo rientro in campo si allontana. La squadra dovrà fare a meno di lui per un bel po’ di tempo.

Proseguono gli accertamenti per Giovanni Di Lorenzo dopo l'infortunio rimediato nella sfida di campionato contro la Fiorentina. Il capitano del Napoli si è recato a Villa Stuart per approfondire il quadro clinico, con tempi di recupero che — secondo quanto riportato oggi da Tuttosport — potrebbero oscillare tra poco più di un mese e circa due mesi. Un'assenza pesante per Antonio Conte, considerando il ruolo centrale che il numero 22 ricopre nello scacchiere azzurro. Contro i viola aveva infilato la quindicesima presenza consecutiva dal primo minuto e, complessivamente, in stagione ha disputato quasi la totalità dei minuti a disposizione, superando il 95% dell'impiego complessivo.

