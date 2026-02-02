di lorenzo esclusa la lesioni ai legamenti la partita con sole 69 ore di riposo faceva paura

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, sta bene dopo l’infortunio. Le prime analisi hanno escluso danni ai legamenti, un segnale positivo per la squadra. Tuttavia, il calciatore dovrà stare fuori circa un mese e mezzo. La partita si giocava con soli 69 ore di riposo, una situazione che preoccupava, ma ora la priorità è la riabilitazione. La squadra spera di riaverlo in campo il prima possibile.

Di Lorenzo, esclusa la lesioni ai legamenti. Scrive l’edizione napoletana di Repubblica. Sospiro di sollievo in casa Napoli anche se il capitano dovrà rimanere fuori circa un mese e mezzo, dipenderà dalle risposte del calciatore alla terapia di riabilitazione. Scrive Marco Azzi: «Trauma distorsivo al ginocchio di secondo grado», questa la liberatoria diagnosi, che ha escluso lesioni ai legamenti. Stamattina il capitano sarà sottoposto a Villa Stuart a un supplemento di test, ma ci sono fondate speranze che debba fermarsi al massimo per un mese e mezzo. I campioni d’Italia potranno dunque contare su di lui nel finale di stagione, a differenza di quello che si era temuto a caldo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato durante l'allenamento.

