di canio attacca conte

L’ex calciatore e oggi opinionista Paolo Di Canio ha commentato duramente il modo in cui il tecnico Antonio Conte gestisce la sua squadra. Durante una trasmissione televisiva, Di Canio ha criticato il fatto che diversi calciatori si siano infortunati già alla decima partita, mentre altri potrebbero aver resistito più a lungo con un diverso approccio. La sua voce si aggiunge al dibattito sulla preparazione e le scelte tattiche di Conte, con l’obiettivo di evidenziare eventuali problemi legati alla gestione della rosa.

“Conte ti voglio bene ma i tuoi calciatori si sono fatti male alla decima partita, mica alla settantesima”. Le parole di Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Fiorentina continuano a far discutere. Dagli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato senza sconti le dichiarazioni del tecnico azzurro, criticandone tono e contenuti, pur ribadendo la stima personale nei suoi confronti. L’ex attaccante di Napoli e Juventus ha commentato così l’atteggiamento dell’allenatore partenopeo: “Voglio bene ad Antonio, è un verace, ma se avesse detto anche in passato, quando vinceva e non si faceva male nessuno, che vedeva squadre con dieci infortunati, sarebbe stato più credibile”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

