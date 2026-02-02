Il match tra Scandicci e San Donato si conclude senza reti, ma con tante occasioni sciupate. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, creando diverse chance per sbloccare il risultato, ma alla fine il punteggio resta sullo 0-0. Lo Scandicci si lamenta per alcune opportunità fallite, mentre il San Donato si accontenta del punto conquistato. I minuti finali sono stati intensi, con i padroni di casa che hanno spinto alla ricerca della vittoria, senza riuscirci.

Scandicci 0 San Donato 0 SCANDICCI: Pepe, Fiaschi, Dodaro, Tacconi (59’ Mugelli), Orselli, Valentini, Valori (71’ Poli), Guidelli, Arrighini, Boganini, Viligiardi. All. Taccola. SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Pecchia (89’ Perugi), Falconi, Morelli, Alfani, Sardilli, Torrini, Rotondo (81’ Ronci), Nardella (64’ Calonaci), Mignani. All. Bonuccelli. Arbitro: Ragno di Molfetta. Note: ammoniti Torrini, Bonuccelli, Falconi, Sardilli. Calci d’angolo 9-1. Recupero 1+4. SAN CASCIANO – Finisce a reti inviolate, come all’andata, il derby fiorentino. Lo Scandicci ci prova di più, si vede annullare quattro reti nell’ultimo quarto d’ora ma alla fine il San Donato porta a casa il punticino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Derby di occasioni perse. Lo Scandicci recrimina

