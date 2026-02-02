Il Marsiglia perde ancora nel finale di partita, e questa volta il danno si fa sentire anche sui bilanci. De Zerbi sembra non riuscire a difendere il risultato, e il Times lo definisce “il contrappunto provenzale del Fergie Time”. La squadra di Provenza subisce il gol decisivo proprio negli ultimi minuti, lasciando sfumare una vittoria che avrebbe potuto essere importante. La situazione si fa complicata, e i tifosi cominciano a chiedersi se l’allenatore riesca a gestire le partite fino in fondo.

Ora esiste un “De Zerbi time”: il Times lo definisce “il contrappunto provenzale del Fergie Time”. Il finale di partita che il Manchester United di Ferguson annusava per acchiappare o tenersi stretto il risultato, il Marsiglia lo usa al contrario. Sprecano. Non ce la fanno. Non resistono. “Il Marsiglia crolla costantemente – scrive il quotidiano inglese – Analizzando i numeri, come ha fatto L’Equipe, si scopre che in un immaginario mondo sportivo in cui le partite del Marsiglia durassero solo 80 minuti, la squadra di De Zerbi sarebbe in vetta alla Ligue 1. Con un po’ più di resistenza difensiva, il Marsiglia sarebbe ancora in Europa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi non sa difendere il risultato, e per il Marsiglia è un danno finanziario enorme (Times)

Roberto De Zerbi ha confermato di voler restare al Marsiglia per altri cinque o sei anni.

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi subisce un altro colpo pesante.

DE ZERBI: MARSIGLIA, il RISULTATO e l’OSSESSIONE

