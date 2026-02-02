David Beckham torna a Milano per il lancio della collezione Eyewear Primavera Estate 2026

David Beckham è tornato a Milano per presentare la collezione di occhiali PrimaveraEstate 2026. Questa mattina, negli eleganti saloni di Palazzo Spinola, l’ex stella del Milan ha mostrato il suo nuovo brand tra amici e clienti. Beckham ha parlato del suo ruolo nel progetto, confermando di essere molto coinvolto nella creazione delle nuove linee. La presenza di ospiti importanti ha reso l’evento un momento di grande attenzione nel mondo della moda e dello sport.

Star, amici, un'orchestra dal vivo, gli immancabili addetti ai lavori e anche qualche ex compagno di squadra: tutti intenti ad ammirare e provare in prima persona le nuove creazioni del brand. Alcune erano esposte lungo il percorso dell'evento, altre invece venivano servite direttamente all'ingresso su raffinati vassoi d'argento. La serata ha segnato un grande successo per il brand, celebrando al tempo stesso la fiera in corso in questi giorni a Milano dedicata all'occhialeria, MIDO, e il lancio della nuova collezione: «È davvero bello essere tornato a Milano, un posto che ho sempre amato e che è stato speciale durante tutta la mia carriera.

