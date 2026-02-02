Daniela Ruggi ultime notizie si indaga per omicidio Ma come è stata uccisa e chi l’ha portata nell

Le indagini sull’omicidio di Daniela Ruggi si fanno più intense. Il corpo della donna, scomparsa nel 2023 da Montefiorino, è stato trovato a Capodanno in una torre abbandonata a Vitriola. Un test del DNA ha confermato che si tratta di lei. Ora gli inquirenti cercano di capire come sia stata uccisa e chi possa averla portata lì. La scoperta agita ancora di più le acque in un caso che ha sconvolto la piccola comunità.

Il corpo di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2023 da Montefiorino, in provincia di Modena, è stato ufficialmente identificato grazie a un test del DNA effettuato su un teschio rinvenuto a Capodanno all'interno di una torre abbandonata a Vitriola, nel comune di Montefiorino, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. L'indagine, che per anni si era concentrata sul sequestro di persona, ha subito un'accelerazione drammatica: con la conferma del legame genetico tra il cranio e la donna scomparsa, l'ipotesi di omicidio volontario contro ignoti è diventata la direzione principale delle indagini.

