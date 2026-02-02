Daniela Ruggi ultime notizie si indaga per omicidio Ma come è stata uccisa e chi l’ha portata nell

Da ameve.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sull’omicidio di Daniela Ruggi si fanno più intense. Il corpo della donna, scomparsa nel 2023 da Montefiorino, è stato trovato a Capodanno in una torre abbandonata a Vitriola. Un test del DNA ha confermato che si tratta di lei. Ora gli inquirenti cercano di capire come sia stata uccisa e chi possa averla portata lì. La scoperta agita ancora di più le acque in un caso che ha sconvolto la piccola comunità.

Il corpo di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2023 da Montefiorino, in provincia di Modena, è stato ufficialmente identificato grazie a un test del DNA effettuato su un teschio rinvenuto a Capodanno all’interno di una torre abbandonata a Vitriola, nel comune di Montefiorino, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. L’indagine, che per anni si era concentrata sul sequestro di persona, ha subito un’accelerazione drammatica: con la conferma del legame genetico tra il cranio e la donna scomparsa, l’ipotesi di omicidio volontario contro ignoti è diventata la direzione principale delle indagini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

daniela ruggi ultime notizie si indaga per omicidio ma come 232 stata uccisa e chi l8217ha portata nell

© Ameve.eu - Daniela Ruggi ultime notizie, si indaga per omicidio. Ma come è stata uccisa e chi l’ha portata nell

Approfondimenti su Daniela Ruggi

Daniela Ruggi ultime notizie, si indaga per omicidio. Ma come è stata uccisa e chi l’ha portata nella torre?

La polizia di Modena sta indagando sulla morte di Daniela Ruggi, scomparsa da Vitriola di Montefiorino.

Diana è stata uccisa, la svolta dopo l'autopsia: si indaga per omicidio

Diana Canevarolo, 49enne trovata senza vita nel cortile della sua abitazione di Torri di Quartesolo, è stata oggetto di un’autopsia durata sei ore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Daniela Ruggi: resti umani vicino casa, l’indizio shock e la verità ora nel DNA

Video Daniela Ruggi: resti umani vicino casa, l’indizio shock e la verità ora nel DNA

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Argomenti discussi: Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere; Scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato; Sono di Daniela Ruggi i resti trovati nel rudere a Vitriola; Scomparsa Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un rudere sull'Appennino modenese.

daniela ruggi ultime notizieDaniela Ruggi ultime notizie, si indaga per omicidio. Ma come è stata uccisa e chi l’ha portata nella torre?Dopo la conferma del dna sul teschio trovato a Vitriola, resta il mistero sul decesso della 32enne Daniela. Atteso un nuovo sopralluogo nell’area di torre Pignone dove si scaverà per trovare lo schele ... ilrestodelcarlino.it

daniela ruggi ultime notizieDaniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa le ossa ritrovate. Mamma, fratello e sorella sconvolti, ora la verità su ciò che è successoIn un video l’avvocato delle familiari della 32enne Guido Sola polemizza: Hanno appreso come me la notizia dai giornali, non intendono comprensibilmente rilasciare dichiarazioni. Attendiamo sviluppi ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.