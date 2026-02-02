Dall’università di Pisa la rivoluzione in vasca | oli essenziali al posto dei farmaci

Dall’università di Pisa arriva una novità che potrebbe cambiare il modo di curare alcune malattie. I ricercatori stanno studiando l’uso di oli essenziali invece dei farmaci tradizionali, in vasca. Limone, timo e rosmarino sono al centro di questa sperimentazione. Una vera e propria rivoluzione in vasca, che potrebbe aprire nuove strade nella medicina naturale.

PISA – Limone, timo e rosmarino. Non è la lista degli ingredienti per una ricetta, ma la nuova frontiera della ricerca scientifica. L’obiettivo è ambizioso: sostituire i farmaci con oli essenziali naturali negli allevamenti ittici. A guidare questa rivoluzione è l’Università di Pisa. L’ateneo coordina il neonato progetto Source. L’iniziativa ha ottenuto un finanziamento importante: oltre 1,3 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza. I lavori dureranno tre anni, dal 2026 al 2029. La sfida è cruciale per la salute pubblica. L’Italia è tra i maggiori produttori europei di pesce allevato. La domanda di questi alimenti è esplosa, registrando un +122% negli ultimi dieci anni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Pisa Rivoluzione

L’Università di Pisa lancia un nuovo progetto di ricerca chiamato SOURCE, che mira a rendere più sostenibile l’allevamento ittico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pisa Rivoluzione

Argomenti discussi: L’Università di Pisa, cuore tecnologico della promozione del territorio; Oli essenziali di limone e timo al posto degli antibiotici: dall'Università di Pisa la rivoluzione bio per gli allevamenti ittici; Università di Pisa: nel 2026 torna il master in Medicina termale; Arrivano le Summer School di Circle U. 2026: tante opportunità di formazione internazionale in Europa.

Quando cavalli e umani si sintonizzano: l’Università di Pisa misura la relazionePaolo Baragli, medico veterinario e docente del Dipartimento di Scienze/Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, con afferenza al Centro di Bioingegneria e Robotica, guida un progetto finanziato ... radiosienatv.it

Cartelli turistici interattivi a Pisa con la piattaforma realizzata dall'ateneoSistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall'Università di Pisa arriva un supporto tecnologico concreto alle politiche di promozione del territorio c ... ansa.it

Il ricercatore torinese è stato selezionato dall’Università del Colorado per partecipare alla missione nella base di simulazione del centro Mars Desert Research Station facebook

Studio internazionale guidato dall'Università degli Studi di Verona e dall'Università degli Studi di Milano, pubblicato sulla rivista Immunity, che riguarda nuove prospettive per la riparazione del midollo spinale. lastatalenews.unimi.it/tumore-ci-inse… x.com