Dallo Schiaccianoci al tributo a Pavarotti | la sfilata del Carnevale dei Ragazzi parte dai lidi

A Marina di Ravenna è tutto pronto per la 46ª edizione del Carnevale dei Ragazzi. Questa mattina, i bambini e le scuole del territorio hanno aperto le danze con una sfilata colorata e vivace, che ha coinvolto tutti i partecipanti. La manifestazione parte dai lidi e promette un Carnevale ricco di sorprese, tra maschere, carri e spettacoli dedicati ai più giovani. La tradizione si rinnova, e anche quest’anno la città si riempie di allegria e fantasia.

Tutto è pronto a Marina di Ravenna per la grande novità di quest’anno: l’inaugurazione del Carnevale dei Ragazzi, che, nella sua 46ª edizione, prenderà il via con la tradizionale sfilata mascherata proprio qui, ai lidi. Il tema di quest’anno è “Musica, maestro”, che rende omaggio all'arte del suono rappresentata in ogni dettaglio dei nuovi carri allegorici. A sfilare a Marina di Ravenna saranno infatti otto carri, rappresentati da nove parrocchie della Diocesi di Ravenna, San Biagio insieme a SS. Redentore, che porterà in scena un tributo a Pavarotti & Friends. Porto Fuori invece farà rivivere l’atmosfera del celebre musical Grease, mentre la parrocchia di Santa Maria in Porto invaderà la strada con l’energia del ballo, scegliendo come tema Let’s Dance.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Carnevale Ragazzi Il Carnevale parte da Noha: la grande sfilata inaugurale apre la stagione dei carri Noha apre ufficialmente il Carnevale nel Salento. Maccarese si prepara al Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegorici Il Carnevale di Maccarese 2026 si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 25 gennaio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Carnevale Ragazzi Ferragosto, il clima di festa dalle Aps al tributo agli 883Anche quest’anno il Ferragosto è stato animato dalle associazioni di promozione socia. Più di 600 persone hanno passato la giornata in una delle Aps della città e il sindaco Michele Lissia è passati ... laprovinciapavese.gelocal.it “Alla scoperta di Morricone” è un tributo unico alle opere del Maestro che ha cambiato per sempre la storia della musica e del cinema mondiale. Un’orchestra dal vivo vi accompagnerà attraverso le melodie che hanno reso immortali i film di Sergio Leone, Gius - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.