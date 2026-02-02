Tra le strade di Milano e i templi di Prato, si prepara una grande festa per il Capodanno cinese. Le lanterne di via Sarpi si accendono, mentre i rintocchi dei templi risuonano in tutta la città. Dal 16 al 17 febbraio 2026, l’Italia si anima con colori, luci e tradizioni millenarie, in attesa di celebrare l’anno del Cavallo di Fuoco.

I l calendario lunare bussa alle porte e l’Italia risponde con un’esplosione di lanterne e sapori millenari, preparandosi ad accogliere ufficialmente, tra il 16 e il 17 febbraio 2026, il Capodanno cinese che quest’anno si apre sotto il segno del Cavallo di Fuoco. Si tratta di un passaggio energetico molto sentito che, nella tradizione orientale, incarna la libertà e il dinamismo, trasformando le nostre città in veri ponti culturali dove le sfilate dei dragoni diventano il simbolo di un nuovo inizio. Magia e tradizione: la danza Yingge per il Capodanno cinese X Il Capodanno cinese sotto il segno del Cavallo di Fuoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle lanterne di via Sarpi a Milano ai rintocchi dei templi di Prato, gli eventi principali

