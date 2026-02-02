dalle br alle bm le brigate del martello per askatasuna volevano uccidere o accecare con laser brucia retina

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno intercettato un gruppo di persone che si preparava a un’azione violenta. I militari hanno trovato bombe carta, fumogeni e maschere anti-gas, ma anche raggi laser potentissimi e altri strumenti pericolosi, come bulloni e martelli. La scena si è svolta in un contesto di tensione crescente, con i sospetti pronti a scatenare il caos. Nessuno ha ancora parlato, ma la polizia prosegue le indagini per capire se ci sono legami con le Brigate del Martello o altri gruppi estremisti

Preparati, pronti a tutto, armati di bombe carta, fumogeni, maschere anti-gas e da clown, ma anche raggi laser che bruciano la retina degli occhi, bulloni e martelli. Dalla guerriglia alle Br il passo è breve, ma ancor più breve è il salto alle Brigate del Martello arrivate sabato a Torino da tutta Europa per andare in soccorso dei compagni di Askatasuna. Uno di questi bravi ragazzi, arrestato ieri, ha colpito l’agente Alessandro Calista, rimasto isolato dai colleghi, dimesso ieri sera malconcio dall’ospedale. I compagni Falce e Martello in soccorso di Askatasuna. Lo scontro era annunciato, previsto, e solo la professionalità delle forze dell’ordine ha impedito che ci scappasse il morto o i morti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

