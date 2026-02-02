Dalle Br alle Bm le Brigate del Martello Per Askatasuna volevano uccidere e accecare con laser brucia-retina

La polizia ha individuato un gruppo che si faceva chiamare Brigate del Martello, con riferimenti alle Br e alle Bm. Gli agenti hanno trovato armi improvvisate come bombe carta, fumogeni, maschere e anche raggi laser progettati per accecare. La minaccia è arrivata da un’organizzazione che si preparava a colpire, armata di strumenti per provocare danni e confusione.

Preparati, pronti a tutto, armati di bombe carta, fumogeni, maschere anti-gas e da clown, ma anche raggi laser che bruciano la retina degli occhi, bulloni e martelli. Dalla guerriglia alle Br il passo è breve, ma ancor più breve è il salto alle Brigate del Martello arrivate sabato a Torino da tutta Europa per andare in soccorso dei compagni di Askatasuna. Uno di questi bravi ragazzi, arrestato ieri, ha colpito l'agente Alessandro Calista, rimasto isolato dai colleghi, dimesso ieri sera malconcio dall'ospedale. I compagni Falce e Martello in soccorso di Askatasuna. Lo scontro era annunciato, previsto, e solo la professionalità delle forze dell'ordine ha impedito che ci scappasse il morto o i morti.

