Dall’Alta Moda al Velo | i VIP che hanno scelto Dio

Dalla passerella alla preghiera, alcune star hanno deciso di cambiare rotta. Sono passati dal mondo del cinema, della musica o della moda a una vita più incentrata sulla fede. Molti di loro, una volta tra i volti più noti, hanno scelto di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi a Dio. Le storie di queste celebrità sorprendono: hanno lasciato il successo per ritrovare un equilibrio spirituale.

Cinema, musica, moda e TV: quando la fede diventa più forte della fama. Le storie di celebri personaggi che hanno lasciato i riflettori per una scelta spirituale. Icona del cinema italiano degli anni '90, Claudia Koll ha vissuto una profonda conversione dopo una crisi personale. Oggi è impegnata nella fede e nel volontariato, lontana dai riflettori ma vicina al servizio degli altri.

Lungo l'antica via Appia Antica, numerosi personaggi noti hanno scelto di realizzare le proprie residenze, valorizzando questo storico contesto urbano.

Marco Casciani passa dalla "scuola dei VIP" al progetto no profit World Fashion Tour, un'iniziativa che unisce moda, cultura e impegno sociale.

