Dall’alabastro al marmo | 10 produzioni toscane pronte a diventare ‘protette’

La Toscana si prepara a proteggere dieci produzioni locali, tra cui l’alabastro e il marmo. Le aziende della regione, note in tutto il mondo, sono pronte a ottenere il marchio di tutela. La regione punta a valorizzare i lavori artigianali e industriali che da sempre rappresentano il suo patrimonio.

FIRENZE – La Toscana si conferma terra di eccellenze mondiali. Non solo a tavola, ma anche nelle botteghe e nelle fabbriche. La regione è prima in Italia per numero di candidature alle nuove Indicazioni Geografiche (Ig) dedicate ai prodotti artigianali e industriali. I numeri presentati da Unioncamere in Senato sono chiari. Su un totale nazionale di 71 produzioni in lizza, ben 10 battono bandiera toscana. La posta in gioco è alta. Se approvate, queste eccellenze otterranno un marchio di qualità e una protezione legale speciale, esattamente come avviene oggi per i prodotti agroalimentari Igp. Uno scudo fondamentale contro la contraffazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Dall Alabastro Al Marmo Dall’artigianato indipendente alle produzioni creative, torna l'appuntamento con 'Markettino' La prima edizione 2026 di ‘Markettino’ si terrà domenica 8 febbraio presso l’ex Teatro Verdi di Ferrara. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Dall Alabastro Al Marmo Argomenti discussi: La Fontana delle ancore a secco per oltre 230 giorni, Elmo: Lavori complessi a causa di impianti molto vecchi. Dall'alabastro al marmo: 10 produzioni toscane pronte a diventare 'protette'FIRENZE - La Toscana si conferma terra di eccellenze mondiali. Non solo a tavola, ma anche nelle botteghe e nelle fabbriche. La regione è prima in Italia per numero di candidature alle nuove Indicazio ... msn.com “LA POESIA SOLLEVA IL VELO DALLA BELLEZZA NASCOSTA DEL MONDO". GENNAIO Pure notti dall'alito di gelo, dal terso plenilunio d'alabastro, quando, berillo o diamante ogni astro, d'occulto incendio disfavilla il cielo. Solo nel prato il pallido asfodelo: c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.