Dall’alabastro al marmo | 10 produzioni toscane pronte a diventare ‘protette’

Da corrieretoscano.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana si prepara a proteggere dieci produzioni locali, tra cui l’alabastro e il marmo. Le aziende della regione, note in tutto il mondo, sono pronte a ottenere il marchio di tutela. La regione punta a valorizzare i lavori artigianali e industriali che da sempre rappresentano il suo patrimonio.

FIRENZE – La Toscana si conferma terra di eccellenze mondiali. Non solo a tavola, ma anche nelle botteghe e nelle fabbriche. La regione è prima in Italia per numero di candidature alle nuove Indicazioni Geografiche (Ig) dedicate ai prodotti artigianali e industriali. I numeri presentati da Unioncamere in Senato sono chiari. Su un totale nazionale di 71 produzioni in lizza, ben 10 battono bandiera toscana. La posta in gioco è alta. Se approvate, queste eccellenze otterranno un marchio di qualità e una protezione legale speciale, esattamente come avviene oggi per i prodotti agroalimentari Igp. Uno scudo fondamentale contro la contraffazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Approfondimenti su Dall Alabastro Al Marmo

Dall’artigianato indipendente alle produzioni creative, torna l'appuntamento con 'Markettino'

La prima edizione 2026 di ‘Markettino’ si terrà domenica 8 febbraio presso l’ex Teatro Verdi di Ferrara.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Dall Alabastro Al Marmo

Argomenti discussi: La Fontana delle ancore a secco per oltre 230 giorni, Elmo: Lavori complessi a causa di impianti molto vecchi.

dall alabastro al marmoDall'alabastro al marmo: 10 produzioni toscane pronte a diventare 'protette'FIRENZE - La Toscana si conferma terra di eccellenze mondiali. Non solo a tavola, ma anche nelle botteghe e nelle fabbriche. La regione è prima in Italia per numero di candidature alle nuove Indicazio ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.