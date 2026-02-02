Dalla Turchia | Lukaku non andrà al Fenerbahce

Romelu Lukaku non vestirà la maglia del Fenerbahce. Dopo settimane di rumors e speculazioni, la squadra turca ha fatto sapere che l’attaccante belga non arriverà in Turchia. Le voci erano nate soprattutto per il buon rapporto tra Lukaku e l’ex ct belga Toscano, ma ora sembrano essere state smentite.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Nelle scorse settimane il nome di Romelu Lukaku era stato accostato insistentemente al Fenerbahce sulla stampa turca per via dell'ottimo rapporto con il tecnico Domenico Toscano, ex ct belga.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dalla Turchia arriva una voce di mercato riguardante Romelu Lukaku, attaccante del Napoli.

Da fonti turche, si apprende che l’entourage di Lukaku ha proposto il calciatore al Fenerbahçe.

