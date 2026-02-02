Dalla tregua alla carneficina

Papa Leone XIV aveva chiesto una tregua olimpica per permettere ai Paesi di partecipare ai Giochi che iniziano il 6 febbraio. Ma a Kiev sono tornate a suonare le sirene, proprio quando sembrava che la calma fosse tornata. Nella regione del Dnipro, un drone ha colpito un autobus, causando 15 morti in un attacco che ha scosso ancora di più la zona.

Papa Leone XIV chiede la tregua olimpica in occasione dei Giochi che inizieranno il 6 febbraio, ma a Kiev sono tornate a suonare le sirene dopo la breve sosta a causa delle condizioni climatiche e sempre ieri un drone è esploso su un autobus, nella regione del Dnipro, provocando 15 morti. La capitale ucraina inoltre è stretta nella morsa di un freddo che sta mettendo a dura prova la popolazione rimasta, mentre cresce l'attesa per i colloqui ad Abu Dhabi, aggiornati a mercoledì e giovedì. BRUSCO RISVEGLIO Mosca aveva annunciato che la sosta dei bombardamenti non sarebbe durata quella settimana che, secondo il presidente Usa, Donald Trump, Vladimir Putin gli aveva garantito.

