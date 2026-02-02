Dalla tregua alla carneficina
Papa Leone XIV aveva chiesto una tregua olimpica per permettere ai Paesi di partecipare ai Giochi che iniziano il 6 febbraio. Ma a Kiev sono tornate a suonare le sirene, proprio quando sembrava che la calma fosse tornata. Nella regione del Dnipro, un drone ha colpito un autobus, causando 15 morti in un attacco che ha scosso ancora di più la zona.
Papa Leone XIV chiede la tregua olimpica in occasione dei Giochi che inizieranno il 6 febbraio, ma a Kiev sono tornate a suonare le sirene dopo la breve sosta a causa delle condizioni climatiche e sempre ieri un drone è esploso su un autobus, nella regione del Dnipro, provocando 15 morti. La capitale ucraina inoltre è stretta nella morsa di un freddo che sta mettendo a dura prova la popolazione rimasta, mentre cresce l’attesa per i colloqui ad Abu Dhabi, aggiornati a mercoledì e giovedì. BRUSCO RISVEGLIO Mosca aveva annunciato che la sosta dei bombardamenti non sarebbe durata quella settimana che, secondo il presidente Usa, Donald Trump, Vladimir Putin gli aveva garantito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Leone XIV Giochi
Il rogo alla festa: "Carneficina." L'ansia per i 19 giovani italiani
Il tragico incendio alla festa a Sierre ha causato la morte di 19 giovani italiani.
Guerra in Ucraina, dalla Russia no a una tregua di Natale e alla presenza di truppe Nato, le news in diretta
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: la Russia si oppone a una tregua natalizia e alla presenza di truppe Nato nel paese.
Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon
Ultime notizie su Leone XIV Giochi
Argomenti discussi: Dalla tregua alla carneficina.
Dalla tregua alla carneficinaDrone russo sul bus: quindici morti. Il Papa: cessate il fuoco per i Giochi. . msn.com
L’ha ammesso ieri lo stesso ministero della Difesa di Mosca: gli attacchi all’Ucraina proseguono, malgrado la richiesta di Donald Trump a Vladimir Putin di una “tregua del gelo”, confermata venerdì dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov e che sarebbe do - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.