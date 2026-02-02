Dalla creazione del curriculum alla ricerca di lavoro online c' è ' Aspettando Oh my job'

Questa settimana inizia il ciclo di incontri ‘Aspettando Oh, my job!’, promosso dall’Informagiovani di Porto Garibaldi. L’obiettivo è aiutare le persone a prepararsi alla ‘Fiera del Lavoro’ di fine febbraio a Lido degli Estensi. Si parte martedì 3, con sessioni su come creare un curriculum efficace e cercare lavoro online.

Comincia martedì 3 il ciclo di incontri ‘Aspettando Oh, my job!’, organizzato dall'Informagiovani di Porto Garibaldi in preparazione alla tredicesima ‘Fiera del Lavoro’, fissata per il 26 febbraio a Lido degli Estensi. Il ciclo si compone di tre momenti formativi (gratuiti e a partecipazione libera), rivolti a coloro che sono nella delicata fase di ricerca di un impiego, per prepararli e fornire loro nuovi strumenti utili, in attesa di incontrare le aziende e sostenere i colloqui. Il primo momento si apre alle 10 con il laboratorio ‘Crea il tuo cv con Canva’, con Valentina Mazza, docente di informatica e di grafica che aiuterà a realizzare un curriculum accattivante e ben fatto a costo zero, con il semplice utilizzo di Canva.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Porto Garibaldi

Sempre più spesso, inviare il curriculum non porta a risposte concrete.

Roma al Lavoro, il tradizionale evento promosso da Roma Capitale, ritorna presso l’Università Roma Tre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Porto Garibaldi

Argomenti discussi: IL COMUNE CERCA PARTNER PER LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI COMUNITÀ PER IL PROGETTO VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE; EUROFORM scuola dei mestieri con sede a Bagheria.; La comunità pianificata di Rafah; Gide Loyrette Nouel rafforza il team Fintech: Margaux Maurat nominata Counsel.

Aspettando La Pasqua ... Idea golosa Crostata di Pasqua ricotta e cioccolato... Ricetta con passo passo fotorafico - facebook.com facebook