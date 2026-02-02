Il sindaco di Teramo, D’Alberto, si trova in mezzo a un acceso confronto politico. Dopo le critiche sulla gestione dell’emergenza climatica, il consigliere comunale Walter Cori ha chiesto pubblicamente che lasci l’incarico. La richiesta ha acceso le discussioni in città e mette sotto pressione il primo cittadino. Ora si attende una sua risposta.

Il sindaco di Teramo, D’Alberto, è al centro di un crescente dibattito politico dopo che il consigliere comunale Walter Cori ha chiesto pubblicamente il suo ritiro dall’incarico. L’appello è arrivato in un contesto di grave crisi istituzionale che ha colpito la città dopo otto anni di amministrazione. La situazione è ormai insostenibile: il Comune non dispone di una sede ufficiale, il teatro comunale non è stato ricostruito né sostituito con una soluzione provvisoria, e i Consigli Comunali si svolgono in spazi temporanei, con precarie condizioni logistiche. L’assenza di un luogo stabile per l’attività istituzionale è diventata un simbolo del fallimento organizzativo e della mancanza di progettualità da parte dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Alberto sollecitato a ritirarsi dopo le critiche sulla gestione dell’emergenza climatica

