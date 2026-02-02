Dal topless firmato Mugler all’abito da dea greca fino al fantasy pop | la cantante di Pink Pony Club trasforma le serata dei Grammy in una passerella personale

La cantante Chappell Roan ha rubato la scena ai Grammy 2026 con tre look diversi e sorprendenti. Dopo aver vinto come Best New Artist l’anno scorso, questa volta si presenta con un abito firmato Mugler, un look da dea greca e un outfit in stile fantasy pop. La sua presenza sul red carpet si trasforma in una passerella tutta sua, mentre sfoggia capi che lasciano il segno e attirano l’attenzione di tutti.

L 'anno scorso premiata come Best New Artist, quest'anno candidata per Record of the Year e Best Pop Solo Performance con la hit The Subway, Chappell Roan ha trasformato il red carpet dei Grammy 2026 in una vera e propria passerella personale, sfoggiando tre outfit mozzafiato in poche ore. Dal Senza veli all'abito scultoreo da dea greca, fino al look fantasy da eroina pop, Roan ha confermato il suo talento nel mescolare moda, teatralità e audacia. Il red carpet dei Grammy Awards 2025. guarda le foto Chappell Roan in Senza veli sul red carpet. Il primo outfit della serata ha lasciato tutti senza fiato.

