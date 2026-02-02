Dal record di gol ai tedeschi del Milan | quante ne sa Füllkrug … su Füllkrug

Niclas Füllkrug si racconta in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. L’attaccante tedesco, arrivato dal Werder Brema, parla delle sue esperienze, dei gol segnati e delle sfide con il Milan. Non si tira indietro, racconta i momenti più intensi e spiega cosa si aspetta dal futuro. Füllkrug si mostra diretto e senza fronzoli, pronto a mettere in campo tutta la sua voglia di fare bene.

In poche settimane, Niclas Füllkrug ha già conquistato i tifosi del Milan grazie alle sue prestazioni in campo e alla sua simpatia e disponibilità fuori dal rettangolo verde. In questa simpatica intervista, 'La Gazzetta dello Sport' ha messo alla prova il tedesco con alcune domande sulla sua carriera: quante ne avrà sapute?.

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa.

