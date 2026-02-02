Dal consiglio comunale solidarietà al poliziotto ferito a Torino e piena condanna del gesto | Nessuno strumentalizzi

Durante il consiglio comunale, i consiglieri hanno espresso tutta la loro solidarietà ad Alessandro Calista, il poliziotto di 29 anni di Pescara aggredito durante la manifestazione contro il centro sociale Askatasuna. Tutti condannano con fermezza il gesto e chiedono di non strumentalizzarlo. Nessuno vuole che episodi di violenza contro le forze dell’ordine vengano usati per scopi politici.

Dal consiglio comunale totale solidarietà ad Alessandro Calista, il poliziotto 29enne di Pescara aggredito a Torino durante la manifestazione per la chiusura del centro sociale Askatasuna e piena condanna e presa di distanza da ogni forma di violenza contro i rappresentanti dello Stato. Allo stesso tempo, però, la richiesta perché non vi siano “sì, ma e però” di fronte alla totale condanna di quanto avvenuto a danno delle forze dell’ordine, richiesta questa arrivata dai banchi del centrodestra, e, dall’altra, quella di non strumentalizzare episodi come quelli di Torino se poi non si aumentano uomini e stipendi tra le fila di chi è deputato a garantire la sicurezza con anche l’auspicio che il governo sgomberi presto anche la sede storica di Casapound anch’essa occupata.🔗 Leggi su Ilpescara.it

