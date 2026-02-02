dai treni agli aerei tutti gli scioperi di febbraio 2026

A febbraio 2026, lavoratori di vari settori decidono di scioperare. Treni, aerei e trasporti pubblici si fermano, creando disagi in tutta Italia. Le agitazioni sono state annunciate con largo anticipo e promettono di durare diversi giorni. I passeggeri si preparano a cambiare i loro piani, mentre le aziende cercano soluzioni per contenere i problemi. La situazione si prospetta complicata, con possibili ripercussioni su scuole, aziende e viaggi di piacere.

Il mese di febbraio 2026 sarà caratterizzato da una nuova ondata di scioperi che interesseranno diversi settori, dal trasporto pubblico locale a quello ferroviario e aereo. A livello nazionale il picco si avrà in tre date: 6, 16 e 28 febbraio. Di seguito l’elenco completo con le agitazioni giorno per giorno. Tutti gli scioperi in programma a febbraio 2026. 2 febbraio. Dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì 3 febbraio si ferma Trenord. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Orsa e potrebbe impattare sulla circolazione dei treni in Lombardia. Le fasce orarie garantite vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il mese di febbraio si prepara a mettere a dura prova chi deve spostarsi in Italia.

