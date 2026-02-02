La 23esima giornata di Serie A si apre con colpi di scena. La Juventus passa dai due rigori assegnati contro il Parma a un episodio più inquietante, un petardo lanciato su Audero durante la partita. Mentre i giocatori sono ancora scossi, si temono conseguenze più serie. In campo, McKennie e Conceicao rischiano l'espulsione contro il Parma, e il portiere della Cremonese, Audero, si ritrova nel mirino di un tifoso dell’Inter. La giornata proseguirà con due match serrati: stasera Udinese-Roma e

McKennie e Conceicao rischiano contro il Parma, il portiere della Cremonese bersaglio di un tifoso dell’Inter La 23esima giornata di Serie A vivrà una doppia appendice: stasera Udinese-Roma e domani Bologna-Milan. Le otto gara già disputate, ad ogni modo, hanno registrato tanti casi da moviola. L’episodio più clamoroso è senza dubbio quello avvenuta tra Cremonese e Inter, con un petardo esploso vicino a Audero, rimasto a terra un paio di minuti. Per fortuna nulla di grave, con il portiere che ha potuto finire la partita. Audero a terra dopo l’esplosione del petardo (foto Ansa) – Calciomercato.it Questo permetterà al giudice sportivo di omologare il risultato del campo, ma il referto di Massa sarà decisivo per capire a quale sanzione andrà incontro il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dai due rossi alla Juve al petardo su Audero: la moviola di Serie A

Approfondimenti su Juventus Parma

Durante la partita tra Cremonese e Inter, Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo esploso poco dopo l’inizio del secondo tempo ha colpito il portiere Audero, provocandogli dolore e costringendo i sanitari ad intervenire subito.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Parma

Argomenti discussi: Export vino Ue imbottigliato, valore in calo a settembre 2025 (-1,7%): bianchi stabili, giù i rossi; EURO 2026, esordio amaro: Italia sconfitta dal Portogallo. Samperi: Peccato per il finale. Ora pensiamo alla Polonia; Genoa-Bologna, rossoblù avanti di due gol poi l'espulsione di Skorupski cambia tutto: sconfitta e l'Europa si allontana; All'Olimpico Genoa di nuovo da 0-2 a 2-2 con super Malinovskyi, condannato da un episodio al 95'.

Galatasaray Juve Paolo Rossi così a Primo Tempo - facebook.com facebook

Dopo aver falsato la partita Juventus-Napoli di sette giorni fa con lo scandaloso mancato rigore per il fallo di Bremer su Hojlund che avrebbe permesso al Napoli di andare sull’1-1, gli arbitri (questa volta al VAR c’era Maresca, quello che con Guida ha chiesto x.com