L’ultimo terzo del campo, quella zona dove si decide il risultato, torna a fare notizia. Dopo aver raccolto 29 punti, una squadra si è fermata a quota 24, cambiando così le sorti di una partita importante. La differenza si fa sentire: poche azioni decisive e il punteggio si modifica, dimostrando quanto possa contare ogni singolo punto in questa fase cruciale.

Ultimo terzo è termine gergale caro agli allenatori, per indicare la zona dove si esercita la fase offensiva. L’ultimo terzo, di qui a poco, sarà il tratto di campionato dove si decideranno tutti i giochi. Febbraio chiude il mercato e prepara la volata. Difficile che ce ne sia una per il primo posto. Non tanto per il pur ampio margine dell’Arezzo (+7), quanto per il rendimento in picchiata dell’inseguitrice Ravenna, tre sconfitte e una sola vittoria nelle ultime sei. Le due contendenti, peraltro, anche nel mercato di riparazione non hanno badato a spese, segno delle rispettive ambizioni. E di qualche insoddisfazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da quota 29 punti a 24 cambia il mondo

Approfondimenti su Quota 29

I risultati della Serie A 202526 sono aggiornati in tempo reale, con attenzione alle partite in corso e alle classifiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

The 2 traits that every #1 tech seller shares

Ultime notizie su Quota 29

Argomenti discussi: Berardi affossa il Pisa, il Sassuolo passa 3-1; Commercio: Confesercenti, meno negozi ma più grandi. Dal 2011 spariti oltre 100mila punti vendita ma la superficie media cresce del +23,8%; Ue: leggero calo indice incertezza economia gennaio, -0,3 punti a quota 17,6 (RCO); Sconfitta all’ultimo secondo, Verona Rugby perde 13-10 sul campo del Calvisano.

Con questa vittoria il Manchester United sale a quota 41 punti e supera il Chelsea #Tuttosport #ManchesterUnited #Fulham #PremierLeague x.com

L’occasione più pericolosa capita sui piedi di Lonardo all’89’. La squadra piemontese ha superato il Gubbio e ha raggiunto quota 24 punti - facebook.com facebook