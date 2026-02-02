Da quota 29 punti a 24 cambia il mondo
L’ultimo terzo del campo, quella zona dove si decide il risultato, torna a fare notizia. Dopo aver raccolto 29 punti, una squadra si è fermata a quota 24, cambiando così le sorti di una partita importante. La differenza si fa sentire: poche azioni decisive e il punteggio si modifica, dimostrando quanto possa contare ogni singolo punto in questa fase cruciale.
Ultimo terzo è termine gergale caro agli allenatori, per indicare la zona dove si esercita la fase offensiva. L’ultimo terzo, di qui a poco, sarà il tratto di campionato dove si decideranno tutti i giochi. Febbraio chiude il mercato e prepara la volata. Difficile che ce ne sia una per il primo posto. Non tanto per il pur ampio margine dell’Arezzo (+7), quanto per il rendimento in picchiata dell’inseguitrice Ravenna, tre sconfitte e una sola vittoria nelle ultime sei. Le due contendenti, peraltro, anche nel mercato di riparazione non hanno badato a spese, segno delle rispettive ambizioni. E di qualche insoddisfazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
