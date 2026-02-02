Da jester a commendatore L' inevitabile parabola italiana di Jovanotti

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato nominato commendatore dal presidente della Repubblica. La notizia circola da alcuni giorni e ha sorpreso molti fan e addetti ai lavori. Ora il cantante italiano porta a casa un riconoscimento ufficiale per il suo impegno nel mondo della musica e della cultura.

E così Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è assurto alla carica di commendatore, grazie alla nomina da parte dal presidente della Repubblica. È giusto che il cantante riceva tale riconoscimento direttamente dalla più alta carica dello stato, trattandosi di un'evoluzione tipicamente italiana, naturalissima alle nostre latitudini. Ricordo ancora con affetto – io ero bambino, lui sembrava un adolescente cresciutello – i primissimi passi di Jovanotti a Sanremo, dove i critici lo associavano alla comicità demenziale di un Francesco Salvi, e le trasmissioni tv al suono di "uno, due, tre, casino!".

