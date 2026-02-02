Da Cesena a Roma | Marco Rocco De Luca tra i responsabili nazionali dei Giovani Democratici

Ieri a Roma, nella sede del Partito Democratico al Nazareno, si è riunita la direzione nazionale dei Giovani Democratici. Durante l’incontro, è stato votato il nuovo responsabile e sono stati scelti i membri della Segreteria Nazionale. Tra i candidati in corsa c’era anche Marco Rocco De Luca, che ora assume un ruolo di rilievo nel movimento giovanile del partito.

Marco Rocco De Luca è stato nominato Responsabile nazionale dei rapporti con le Fondazioni, memoria, antifascismo e progetti di cultura politica dei Giovani Democratici Ieri a Roma, nella sede nazionale del Partito Democratico al Nazareno, si è svolta la direzione nazionale che ha portato al voto della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici. In questa occasione, il consigliere comunale di Cesena Marco Rocco De Luca è stato nominato Responsabile nazionale dei rapporti con le Fondazioni, memoria, antifascismo e progetti di cultura politica dei Giovani Democratici. Una nomina di rilievo che rappresenta un riconoscimento politico importante per l’intera comunità dei Giovani Democratici di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

