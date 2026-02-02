Cutro il volto dello Stato in Aula | la presenza dell’Ammiraglio Liardo

In Aula a Cutro, l’Ammiraglio Liardo si presenta in silenzio ma con fermezza. La sua presenza è un segnale chiaro per tutti: lo Stato è lì, pronto a rispondere e a farsi sentire senza parole. I cittadini guardano, in attesa, mentre l’istituzione si mostra con sobrietà e rispetto.

di Paolo Fedele * Ci sono momenti in cui le istituzioni parlano senza bisogno di dichiarazioni. Parlano con la presenza, con il silenzio, con il rispetto. La partecipazione dell'Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, venerdì 30 Gennaio all'udienza del processo sul naufragio di Cutro, ha avuto proprio questo valore: umano, istituzionale, profondo. Entrare in quell'aula non è un gesto neutro. Significa entrare in una ferita ancora aperta, nel dolore dei familiari, nella ricerca di verità che la magistratura porta avanti con autonomia e rigore.

