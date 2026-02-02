Si è svolto oggi il primo di tre incontri del ‘Progetto cittadinanza’, dedicato a riflettere sul modo di rafforzare la partecipazione democratica. Molti cittadini si sono riuniti per ascoltare e confrontarsi su temi come libertà, impegno e responsabilità. L’obiettivo è coinvolgere di più le persone nella vita pubblica e stimolare un dialogo diretto tra cittadini e rappresentanti. L’evento si è concluso con un senso di volontà comune di fare passi avanti per una partecipazione più attiva.

Dialogo, libertà, impegno, responsabilità: sono le parole, collegate all’idea di partecipazione alla vita democratica del Paese, che la maggior parte ei partecipanti al primo di tre incontri denominati ‘Progetto cittadinanza 3.0’ ha indicato, in diretta, attraverso una piattaforma digitale attivata nella Canonica di San Biagio, a Montepulciano. Risposte che indicano un atteggiamento attento, interessato, verso la convivenza civile e religiosa e che sono state stimolate dall’ intervento con cui l’on. Rosy Bindi ha aperto la conferenza ‘Curare la partecipazione’. Al centro di quello che è poi diventato un vivace dibattito, la figura di Vittorio Bachelet, giurista, presidente dell’Azione Cattolica, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ucciso dalla Brigate Rosse il 12 febbraio 1980. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Curare la partecipazione" nel ricordo di Bachelet

