Cuori fa meglio del Milionario De Martino re dell' Auditel Bene Poletti-Barra

Da iltempo.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La domenica sera Rai1 batte ancora la concorrenza. La terza stagione di Cuori, con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, esordisce con una media di circa 2 milioni di spettatori. Nel frattempo, su Canale 5, il programma di De Martino ottiene ottimi risultati e si conferma il preferito del pubblico, portando a casa l’Auditel più alto della serata. Bene anche Poletti-Barra, che conquistano un buon seguito.

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la terza stagione della serie Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati debuttare con una media di 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.138.000 – 5.9%) e la presentazione (1.503.000 – 7.4%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.530.000 spettatori pari all'8.5% (Report Plus: 935.000 - 6.6%). Su Rai2 il film Mio padre è un sicario con Nicolas Cage e Ashley Greene segna 650. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Domenica 1 febbraio 2026, le sfide tra Rai 1 e Canale 5 si fanno più intense.

