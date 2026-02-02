Cuori 3 | tutte le new entry della stagione dal primario al giovane anestesista

La stagione 3 di Cuori porta molte novità alle Molinette. Nuovi volti si affacciano nel reparto, dal primario più severo al giovane anestesista, passando per altri medici, infermieri e anche alcuni pazienti. Tutti pronti a cambiare le dinamiche all’interno dell’ospedale e a influenzare le storie dei protagonisti.

La terza stagione di Cuori introduce nuovi volti alle Molinette: dal rigido primario al giovane anestesista, passando per medici, infermieri e pazienti, pronti a rivoluzionare il reparto e le vite dei protagonisti. Domenica 1 febbraio è iniziata la terza stagione di Cuori, ambientata al Torino dei primi anni '70, al reparto di cardiochirurgia delle Molinette. Il ritorno della serie è stato premiato dal pubblico: la fiction diretta da Riccardo Donna è stata la trasmissione più vista della prima serata, conquistando 2.923.000 spettatori, pari al 17,8% di share. Al fianco dei protagonisti già conosciuti nelle stagioni precedenti, quest'anno il cast si arricchisce di nuovi personaggi che porteranno tensione, emozioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

CUORI - Stagione 3 (2026) | Promo tv della fiction Rai con Matteo Martari e Pilar Fogliati

