Cuori 3 replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della terza stagione in tv e in streaming

La Rai trasmette di nuovo “Cuori 3” su Rai Premium per rispondere alla forte richiesta degli spettatori. La terza stagione della fiction, ambientata nel 1974 nell’ospedale Le Molinette di Torino, torna in tv e disponibile in streaming. La serie vede ancora protagonisti Delia e Alberto, con sei nuove puntate in prima serata su Rai 1.

Cuori 3 replica in tv e in streaming. “Cuori 3” è la terza stagione della fiction Rai ambientata nel 1974 all’ospedale Le Molinette di Torino, con Delia e Alberto di nuovo protagonisti e sei nuove puntate in prima serata su Rai 1. La serie è tornata in onda dal 1° febbraio 2026, con nuovi casi medici, intrecci sentimentali e l’arrivo di personaggi inediti come quello interpretato da Giulio Scarpati. Quando rivedere le repliche della terza stagione? Ecco quando va in onda Cuori 3 su Rai Premium e in streaming. Cuori 3 replica su Rai Premium? Dove e quando rivedere le repliche della terza stagione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

