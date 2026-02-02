Cuba-Usa tensione crescente Papa Leone preoccupato
Le tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti continuano a salire. Trump dice di voler mantenere il dialogo, ma il problema degli aiuti messicani a L’Avana rimane aperto. La situazione resta incerta e preoccupa anche il Santa Sede, con Papa Leone che esprime timori per l’evolversi della crisi.
Le tensioni tra Stati Uniti e Cuba. Il presidente americano Trump conferma il dialogo ma resta il nodo degli aiuti messicani a L'Avana. La preoccupazione di Papa Leone.
Papa Leone XIV: “Preoccupato per tensioni Usa-Cuba”
Il papa Leone XIV ha detto di essere preoccupato per le tensioni cresciute tra Stati Uniti e Cuba.
Papa Leone XIV: tensioni tra USA e Cuba, no ad azioni che aggravino le sofferenze del popolo cubano
Dopo l’Angelus, Papa Leone XIV ha manifestato preoccupazione per le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Cuba.
Cuba-Usa, tensione crescente. Papa Leone preoccupato
Argomenti discussi: Cuba prossimo obiettivo Usa, l’isola verso l’isolazionismo dopo le sanzioni imposte da Trump sul petrolio importato da Russia, Cina e Iran; José Daniel Ferrer avverte dei reclutamenti forzati a Santiago di Cuba: Difendete i vostri figli; Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all’Iran; La risposta contundente di Mike Hammer dopo l'atto di ripudio a Trinidad.
