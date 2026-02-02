Ct San Giorgio del Sannio prima vittoria in un torneo Wta 250 per l’ucraina Oliynykova

Dopo aver fatto il suo debutto agli Australian Open, Oleksandra Oliynykova ottiene la sua prima vittoria in un torneo WTA 250. La tennista ucraina, che milita nel Ct San Giorgio del Sannio, ha dimostrato di essere in buon momento e ha conquistato un risultato importante per la sua carriera.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l'ottimo esordio agli Australian Open (LEGGI QUI), prosegue il momento positivo di Oleksandra Oliynykova, tennista del Ct San Giorgio del Sannio. L'ucraina in questi giorni è impegnata nel torneo Wta 250 di Cluj-Napoca in Romania dove ha battuto al primo turno l'egiziana Mayar Sherif con il punteggio di 67 (6-8), 64, 64 sfruttando soprattutto la grande capacità nella risposta con 50 punti vinti rispetto ai 32 dell'avversaria. La Oliynykova, attuale n. 91 del ranking fino ad ora si era sempre cimentata con tornei 125 aggiudicandosene tre nella scorsa stagione (LEGGI QUI) e quello in Romania è senza dubbio un ulteriore step della sua carriera.

