Crollo sul lungomare Tafuri | rimossi componenti delle transenne vandali in azione

Questa mattina sul lungomare Tafuri i residenti hanno notato che alcune transenne erano state smontate e danneggiate. Le autorità stanno cercando di capire chi ci sia dietro questi atti di vandalismo, che hanno messo a rischio la sicurezza di chi passeggia lungo la zona. La rimozione dei componenti sembra essere avvenuta tra ieri sera e questa mattina, lasciando il posto a un intervento rapido per ripristinare le barriere e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati anche i volontari del Verde Pubblico, che hanno confermato l

L'associazione Torrione Eventi AVS chiede un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, al fine di prevenire ulteriori episodi e garantire il rispetto delle regole Tra la serata di ieri e la giornata di oggi è stata riscontrata la rimozione e la manomissione di diversi componenti del transennamento installato presso i Giardini del Mandorlo come rilevato dal Volontariato Verde Pubblico. A denunciarlo l'associazione Torrione Eventi APS, che sottolinea come “le transenne presenti nell’area non hanno una funzione meramente delimitativa, ma rappresentano un sistema di sicurezza fondamentale, necessario a interdire una zona classificata a rischio crollo, a tutela dell’incolumità dei cittadini.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Tafuri Lungomare Rischio crollo sul lungomare Tafuri, a Torrione: area transennata È stata transennata l’area del lungomare Tafuri a Torrione, in corrispondenza dei Giardini del Mandorlo, a causa di un rischio di crollo. Lungomare Tafuri, cittadini oltre le transenne nell’area crollata Alcuni cittadini ignorano i divieti e passano oltre le transenne sul Lungomare Tafuri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tafuri Lungomare Argomenti discussi: Lungomare Tafuri: crolla la pavimentazione nell'area transennata, danni al Lido Arcobaleno; Rischio crollo sul lungomare Tafuri, a Torrione: area transennata; Salerno, la zona a rischio crollo sul Lungomare Tafuri si allarga: c'è un nuovo avvallamento nei Giardini del mandorlo; Il lungomare di Salerno cade a pezzi: si apre una nuova voragine di 3 metri scavata dal mare. Lungomare Tafuri, cittadini oltre le transenne nell’area crollataOltre a mettere in pericolo la propria incolumità, chi viola le interdizioni potrebbe intralciare le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti tecnici in corso ... salernotoday.it Lungomare Tafuri: crolla la pavimentazione nell'area transennata, danni al Lido AuroraA circa 24 ore dalla decisione del Comune di Salerno di transennare l' area del lungomare Tafuri a Torrione, quella in corrispondenza dell’angolo dei Giardini del Mandorlo, si è verificato un primo ... salernotoday.it Il crollo sul lungomare di Torrione scatena la polemica politica a Salerno. Il M5S denuncia anni di mancata manutenzione e propaganda: "Sicurezza ignorata" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.