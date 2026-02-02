I produttori di biogas agricolo in Italia si trovano in difficoltà. Dopo il taglio del 20% dei Prezzi Minimi Garantiti, molte aziende temono di non riuscire più a coprire i costi e chiedono interventi immediati. La crisi si fa sentire forte, e il settore chiede risposte rapide per evitare che il lavoro di molti vada perduto.

Il settore del biogas agricolo in Italia è al centro di un’emergenza economica dopo il recente taglio del 20% dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati con biomassa di origine agricola. L’annuncio, contenuto in un aggiornamento normativo del 2026, ha scatenato un’ondata di preoccupazione tra gli agricoltori e gli operatori del settore, che vedono minacciata la sostenibilità di investimenti già effettuati e di progetti in fase di realizzazione. La decisione, presa in sede di revisione annuale del regime incentivante, rischia di vanificare gli sforzi compiuti negli ultimi due anni per modernizzare gli impianti e ottimizzare la conversione dei rifiuti agricoli in energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo dei sostegni economici per il biogas agricolo: i produttori chiedono interventi urgenti per salvare il settore.

