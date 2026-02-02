Crolli e frane bloccano la SP157 | interruzione del traffico tra Longi e Frazzanò dopo l’abbondante pioggia

Una frana di grandi dimensioni ha bloccato la strada tra Longi e Frazzanò. La pioggia abbondante degli ultimi giorni ha causato il crollo di terra e pietre sulla SP157, interrompendo il traffico. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità il prima possibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il disagio si fa sentire per chi deve spostarsi tra i due paesi.

Una frana di dimensioni rilevanti ha interrotto il traffico sulla Strada Provinciale 157, nota anche come “Tortoriciana”, nel tratto che collega Longi a Frazzanò. L’evento si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, 1° e 2 febbraio 2026, in seguito a un’intensa precipitazione che ha reso instabile il versante montuoso lungo il percorso. Il materiale franoso, composto da fango, detriti e massi, si è riversato sulla carreggiata all’altezza del chilometro 17, bloccando completamente il transito in entrambe le direzioni. L’impatto è stato così violento da rendere inaccessibile la strada per i veicoli, costringendo le autorità a chiuderla immediatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una grande massa di fango si è staccata nella notte, travolgendo la Strada Provinciale 157 tra Longi e Frazzanò.

