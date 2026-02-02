Crollano i prezzi di oro e argento come le politiche di Donald Trump stanno influenzando i mercati mondiali | Ecco il nuovo capo della Fed

I mercati mondiali sono in subbuglio. I prezzi di oro e argento sono scesi bruscamente, mentre i futures statunitensi e le azioni in Asia hanno registrato forti cali. La nomina del nuovo capo della Federal Reserve ha alimentato le preoccupazioni degli investitori, che temono ripercussioni sulla politica monetaria e sui mercati finanziari. La tensione cresce mentre si aspetta di scoprire quale sarà la direzione della Banca centrale americana.

I futures statunitensi e le azioni asiatiche sono crollati. I timori sulla nomina del prossimo presidente della Federal Reserve hanno amplificato il nervosismo per una possibile bolla nel boom dell’Intelligenza artificiale. La borsa sudcoreana, fortemente influenzata dagli sviluppi legati alla tecnologia, ha sospeso brevemente le contrattazioni mentre il suo indice di riferimento Kospi è rimbalzato sotto il 5%. (ANSA FOTO) – Notizie.com I prezzi del petrolio sono scesi di oltre 3 dollari al barile. 🔗 Leggi su Notizie.com

La corsa dell’oro che aveva fatto salire i prezzi a inizio anno si è fermata bruscamente.

La Casa Bianca ha avviato un’indagine sul capo della Federal Reserve, evidenziando le tensioni tra istituzioni politiche e finanziarie.

