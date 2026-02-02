Crolla un pino ai Fori Imperiali la 17enne ferita alla madre | Sto bene mi è caduto addosso un albero

Un albero è caduto oggi ai Fori Imperiali, ferendo una ragazza di 17 anni. La giovane ha detto di stare bene e ha spiegato che è stato un pino a cadere sopra di lei. Due uomini sono stati ricoverati per le ferite riportate. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti passanti, che hanno assistito al crollo improvviso. La città si trova ora a verificare le condizioni degli alberi lungo quella zona.

Dopo il crollo del pino ai Fori Imperiali, parla la 17enne ferita: "Sto bene". Ricoverati anche due uomini. Indagini sulle piogge e sul terreno fradicio.

