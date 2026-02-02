Crociera bloccata studenti italiani intrappolati in mare | Non possono sbarcare

Gli studenti italiani a bordo della nave da crociera Msc Orchestra sono ancora bloccati in mare. Nonostante abbiano chiesto di scendere, le autorità non hanno ancora dato il via libera. La nave, che trasportava anche studenti, si trova ferma davanti al porto e nessuno sa quando sarà possibile sbarcare. La situazione si trascina da ore, e i ragazzi sono sempre più nervosi. Intanto, le tensioni tra i sindacati e la compagnia aumentano, creando un’ombra sulla gestione di questo incidente.

L'incidente che ha coinvolto la nave da crociera Msc Orchestra rappresenta un episodio emblematico delle tensioni sindacali che possono ripercuotersi pesantemente sul settore del turismo internazionale. Quella che doveva essere una piacevole escursione didattica per decine di studenti italiani si è trasformata in una lunga attesa forzata a pochi metri dalla costa francese. Il blocco del porto di Marsiglia, attuato dai marinai locali in segno di protesta, ha creato un imprevisto logistico di notevole portata, lasciando la nave in balia degli eventi e impedendo lo sbarco dei passeggeri per diverse ore.

