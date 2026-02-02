Domani l’Al?Nassr giocherà senza Cristiano Ronaldo. Il club ha chiarito che la sua assenza non è dovuta a problemi fisici o alla gestione dei carichi di lavoro. Ronaldo non sarà in campo contro l’Al Riyadh, anche se non ci sono motivi di salute che lo tengano fuori.

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo out nella prossima gara dell’Al?Nassr: esclusione non legata a problemi fisici o gestione dei carichi

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo AlNassr

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo AlNassr

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez comprano la casa più costosa (e più grande) del Portogallo: 5.000 m2, due piscine e finiture in oro per 25 milioni di euro; Ronaldo torna ad allenarsi (Foto); Panathinaikos-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Cristiano Ronaldo raggiunge quota 948 gol e si avvicina al record più ambito del calcio.

