Cristiano Ronaldo out nella prossima gara dell’Al?Nassr | esclusione non legata a problemi fisici o gestione dei carichi
Domani l’Al?Nassr giocherà senza Cristiano Ronaldo. Il club ha chiarito che la sua assenza non è dovuta a problemi fisici o alla gestione dei carichi di lavoro. Ronaldo non sarà in campo contro l’Al Riyadh, anche se non ci sono motivi di salute che lo tengano fuori.
