L’eliminazione del Napoli dalla competizione europea ha suscitato molte critiche. Criscitiello non le manda a dire e definisce il fallimento. Secondo l’esperto, né Conte né Manna sono esenti da responsabilità. La squadra ha deluso, e ora si guarda avanti con qualche preoccupazione in più.

"> L’eliminazione precoce del Napoli pesa come un macigno. Al netto degli infortuni, della stanchezza e di qualche errore di percorso, il verdetto è netto: è un fallimento. A dirlo senza giri di parole è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che nel suo editoriale assegna voti e responsabilità ai protagonisti della stagione azzurra. «Puoi avere mille infortunati, puoi aver sbagliato due partite, puoi essere stanco – scrive Criscitiello – ma l’eliminazione precoce del Napoli è un fallimento che ti porterai dietro fino all’anno prossimo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Criscitiello boccia il Napoli: «Eliminazione un fallimento. Conte e Manna sotto accusa»

Secondo Michele Criscitiello, nel bilancio di fine 2025, il Napoli di Antonio Conte si conferma come uno dei principali esempi di eccellenza nel calcio italiano.

Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte sono state oggetto di attenzione.

