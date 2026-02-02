Criscitiello boccia il Napoli | Eliminazione un fallimento Conte e Manna sotto accusa

L’eliminazione del Napoli dalla competizione europea ha suscitato molte critiche. Criscitiello non le manda a dire e definisce il fallimento. Secondo l’esperto, né Conte né Manna sono esenti da responsabilità. La squadra ha deluso, e ora si guarda avanti con qualche preoccupazione in più.

"> L’eliminazione precoce del Napoli pesa come un macigno. Al netto degli infortuni, della stanchezza e di qualche errore di percorso, il verdetto è netto: è un fallimento. A dirlo senza giri di parole è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che nel suo editoriale assegna voti e responsabilità ai protagonisti della stagione azzurra. «Puoi avere mille infortunati, puoi aver sbagliato due partite, puoi essere stanco – scrive Criscitiello – ma l’eliminazione precoce del Napoli è un fallimento che ti porterai dietro fino all’anno prossimo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

