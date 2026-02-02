A gennaio, la polizia di Stato ha messo a segno più di un arresto al giorno per contrastare la criminalità. Durante il mese, sono stati eseguiti numerosi controlli sul territorio, con molte operazioni mirate allo spaccio e all’immigrazione irregolare. Sedici stranieri sono stati già pronti per essere espulsi. La Questura ha intensificato i controlli per tenere sotto controllo la situazione e prevenire problemi più grandi.

Lotta allo spaccio, attività di prevenzione sul territorio e contrasto all’ immigrazione irregolare. Un mese intenso, con controlli mirati e servizi ad alto impatto, in cui la polizia di Stato non ha mai abbassato la guardia. Eseguendo, in un mese, più di un arresto al giorno: solo nel mese di gennaio, appena concluso, gli agenti della Questura hanno arrestato 44 soggetti. Un’attività quotidiana sulle strade cittadine che ha permesso di registrare importanti risultati. Delle 44 persone finite in manette, venti sono finite nei guai per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Criminalità, stretta della Questura. A gennaio più di un arresto al giorno. Verso l’espulsione sedici stranieri

