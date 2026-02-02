Criminalità stretta della Questura A gennaio più di un arresto al giorno Verso l’espulsione sedic

A gennaio, a Bologna, la polizia ha arrestato in media più di un uomo al giorno. La Questura ha intensificato le operazioni contro la criminalità, arrivando a fermare numerosi soggetti e preparando già alcune espulsioni. La lotta contro i reati si fa più serrata, con risultati che si fanno sentire sul territorio.

Nel primo mese del 2026, la polizia di Stato a Bologna ha registrato un'intensificazione senza precedenti delle attività di contrasto alla criminalità. In soli trenta giorni, sono state eseguite 44 manette, con un tasso medio di oltre un arresto al giorno. L'azione coordinata delle forze dell'ordine si è concentrata su diversi fronti: repressione dello spaccio di droga, prevenzione dei reati contro il patrimonio, contrasto alla violenza e gestione dell'immigrazione irregolare. Tra gli arrestati, venti sono stati colti in flagranza per rapine, furti, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati contro il patrimonio.

